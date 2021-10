Paris (AFP). Inondations: pas de retour à la normale à la SNCF avant "deuxième partie de la semaine prochaine" (Pepy à l'AFP)

"Le jour où la voie sera à sec, quand la décrue sera faite, il faudra 48H00 de travaux pour remettre en service normal donc ça signifie qu'il faut compter sur un trafic normal dans la deuxième partie de la semaine prochaine", a-t-il expliqué.

Cependant, "si la décrue était très rapide, ça pourrait être un peu plus tôt mais la question est de savoir s'il y a un plateau ou s'il y a une décrue rapide et à ce stade, on se sait pas", a estimé M. Pepy.

Interrogé sur le coût de ces intempéries, le président de la SNCF a certifié qu'il n'est à ce stade "pas encore chiffré", car "il y a la remise en état puis les travaux de remise à neuf" . Mais (ce coût, NDLR) sera "essentiellement" porté par SNCF Réseau (ex-RFF).

"Sur la trentaine de sites qui ont été impactés en Ile-de-France, il y en a une dizaine pour lesquels les travaux sont terminés et il reste une vingtaine de sites sur lesquels les équipes de SNCF Réseau sont mobilisés, pour des travaux de déblaiements, de confortements de remblais, de remise en état de la signalisation et des travaux de nettoyage dans les gares", a détaillé Guillaume Pepy, citant l'exemple de la gare des Invalides "où l'eau s'est maintenant à peu près retirée mais la gare est dans un sale état".

Par ailleurs, concernant le mouvement de grève, M. Pepy, a expliqué que "c'est lundi, avec la reprise des trafics de la semaine, que nous verrons si le nombre de salariés en grève est en recul ou pas".