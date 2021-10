Paris (AFP). Le Ritz, mythique palace de la place Vendôme, rouvre lundi après 4 ans de travaux

La réouverture du Ritz, l'un des plus célèbres et luxueux hôtels de Paris situé place de la Concorde, est prévue lundi, après quatre années de travaux et un important incendie survenu en janvier dernier, a-t-on appris vendredi auprès de la direction.