Le Tour de France c'est ce jeudi en Basse-Normandie !

La caravane arrivera donc par Avranches vers 11h45, avant de passer à Brécey vers 12h15, à Vire à 12h56, à Vassy à 13h21, à Condé sur Noireau à 13h33, à Livarot à 15h10 et à Lisieux à 15h35. Le peloton passera lui entre 1h15 et 1h30 après la caravane.

La circulation sur les axes routiers emprunté par les coureurs est fermée à la circulation à partir de 10 heures et jusqu'à 19 heures, pour permettre la préparation de l'étape puis le passage de la caravane et de la course.

Nous avons demandé au maire de Lisieux, Bernard Aubril pourquoi et comment il s'y était pris pour faire venir le tour dans sa ville. Ecoutez-le dans notre player 1. Il nous a confié que Lisieux avait dû débourser 108 000 euros TTC pour accueillir cette arrivée du Tour, comme toutes les autres villes d'arrivée cette année.

Et puis le Tour de France c'est forcément un formidable vecteur de notoriété pour une ville d'arrivée. Emmanuel Paco, directeur de l'office de tourisme de Lisieux, revient sur les principales retombées pour sa ville, mais aussi pour tout le Pays d'Auge. Ecoutez-le dans le player 2