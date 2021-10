Italie : Après un divorce, il s'acquitte de la pension alimentaire dûe à son ex-femme en... Pizzas!

Mais n'ayant pas de sous, il ne pouvait s'acquitter de cette somme tous les mois. Il décide alors de faire livrer tous les jours des pizzas au domicile de son ex-femme. Etant Pizzaïolo, cette solution était idéale.



Une solution qui n'a pas du tout été du goût de son ex-femme, qui a décidé de le poursuivre pour non-paiement.



Mais la juge est allée finalement dans le sens du père. Elle a estimé que le pizzaïolo ne gagnait pas assez d'argent pour verser 300 euros par mois. Il était donc recevable et acceptable qu'il paye en nature le temps que la trésorerie de ce monsieur soit meilleure.





La mère et sa fille continueront donc de manger pour 300 euros de pizzas tous les mois. Sauf qu'entre-temps, les rapports entre la mère et sa fille se sont dégradés. La jeune fille a décidé de retourner vivre avec son père : c’est donc désormais Nicoletta la maman, qui se voit obligée de payer une pension à son ex-mari pour qu'il puisse nourir sa fille. Mais la jurisprudence lui permet désormais de le faire sous forme de tiramisus, escalopes milanaises ou encore avec des pâtes...





Comme on aime beaucoup les pizzas à Tendance Ouest, on vous parlait aussi la semaine dernière de la plus grande pizza jamais réalisée au monde, elle fait près de 2 kilomètres.