Hors Normandie. Une nouvelle façon de pédaler en Israël

Le soleil arrive en Normandie et une balade à vélo vous tente ? Voici une nouvelle façon de pédaler. Le tour d'Italie a débuté ce week-end depuis Israël. Pendant la deuxième étape entre Haïfa et Tel Aviv, un drôle de duo est apparu aux côtés des cyclistes professionnels. Les deux sportifs ont fait le buzz avec leur tandem plutôt original mais aussi avec leurs costumes rose fluo. Le duo s'est même payé le privilège d'aller plus vite que le peloton sur quelques mètres.

Comme sur le Tour de France, beaucoup de supporters aiment se faire remarquer auprès des cyclistes. En voici quelques-uns alors que le Giro 2018 ne fait que commencer.

