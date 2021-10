Cherbourg. Cyclisme : fin de carrière pour le manchois Amaël Moinard

La pratique est de plus en plus courante. Amaël Moinard est passé par les réseaux pour annoncer mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison sportive. Le Manchois, originaire de Cherbourg, raccrochera donc les pédales à l'âge de 37 ans.

Demain, ce sera mon ultime remontée des Champs. J'ai pris la décision d'arrêter ma carrière sportive à la fin de la saison. Je viens de vivre un 11e et dernier TDF riche en émotions avec mon équipe autour de Warren. Un chapitre va se fermer, un autre s'ouvrira très prochainement. pic.twitter.com/ptgucIhBJF — amael moinard (@amaelmoinard) July 27, 2019

Il fait partie d'un groupe de sept coureurs normands avec Guillaume Martin, Paul Ourselin, Anthony Delaplace, Benoît Cosnefroy, Mikaël Cherel et Alexis Gougeard engagé sur le Tour de France. Mais Amaël Moinard est l'un des plus expérimentés.

11 participations au Tour de France

En l'espace de quatorze ans de carrière professionnelle, le Cherbourgeois est passé par quatre équipes : Cofidis, de 2005 à 2010 (il avait été stagiaire pendant un an avant), BMC Racing de 2011 à 2017 ainsi que Fortuneo Samsic et Arkéa-Samsic sur les deux dernières saisons, où il court dans l'équipe du leader Warren Barguil.

Mais ce qui ajoute un plus à son CV, c'est bel et bien son nombre de participations au Tour de France. Ce dimanche 28 juillet 2019, Amaël Moinard franchira sa onzième ligne d'arrivée sur les Champs-Elysées à Paris. Ses premières années avaient tout de même été les plus brillantes. Il avait terminé 14ème du tour de France en 2008, 15ème du tour d'Italie en 2015, et 18ème du tour d'Espagne en 2009. Le clap de fin risque d'être émouvant ce soir.

