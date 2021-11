Promenades insolites : les thés au jardin

Elle vient d’ouvrir il y a quelques semaines un “jardin des thés”, un “tea garden” so british, au milieu des roses et des pivoines. “En Angleterre, ce genre d’endroit existe un peu partout, dans chaque village. Pas en Normandie”. Chaque week-end, à l’arrière de la grange aménagée, les “clients” sont accueillis sous les parasols autour de cakes aux fruits, petites douceurs sucrées dans un décor bucolique.



Chez le Mahatma Gandhi

En fait, le projet a germé... à des milliers de kilomètres d’ici, en Inde, dans la région natale du Mahatma Gandhi, le Gujurat. Frya y est allée s’initier aux choses de l’art et de l’artisanat. Elle en est revenue pleine de projets. Et la voilà auto-entrepreneuse, cultivant à sa façon un nouvel art de vivre à la campagne.

Depuis six mois, elle livre régulièrement de fleurs coupées et “élevées” maison, sans colorant, ni engrais à ceux qui en font la demande, particuliers et restaurants. “Je les livre en bouquets, en fleurs comestibles et en plantes aromatiques”. De fil en aiguille, la petite entreprise prend du coffre et l’ouverture de son nouveau “jardin des thés” n’est que le prolongement logique de ce qu’elle a commencé, avec Lucy sa maman jardinière. Le Darjeeling, thé subtil et délicat né quelque part dans l’Himalaya, est servi au jardin avec son petit cheesecake nappé d’un coulis de fruits rouges.

A Sallen, le bel été au jardin a la couleur des thés....

Alain Fergent

Pratique. Ouvert samedi et dimanche. Tél. 02 31 77 94 09.