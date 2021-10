Football : Quevilly Rouen Métropole en National !

Il y aurait pu avoir la peur de gagner. Il y aurait pu avoir du trac. Il y aurait pu avoir de la tension. L'enjeu était immense pour Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime): une montée en National. Après une victoire face à Wasquehal et un nul à Croix, il manquait deux points, soit un match nul, des Normands à Sannois-Saint-Gratien (Val d'Oise) samedi 28 mai 2016 pour valider cet objectif. Et les hommes de Manu Da Costa ont eu la bonne idée d'entamer le match tambour battant et de s'éviter toute pression inutile.

Barthélémy et Colinet montrent la voie

L'ailier Nicolas Barthélémy donne rapidement l'avantage aux siens à la 7e minute. Le plus dur est fait. D'autant que trois minutes plus tard, c'est Joris Colinet, en bon capitaine, qui donne de l'ampleur au score. QRM n'a alors plus grand chose à craindre et Croix, son dauphin, s'est déjà résigné à rester une année de plus en CFA.

Rogie libère QRM

Les joueurs de Manu Da Costa, se font bien une petite frayeur en se faisant rattraper au score dès la première période (2-2 à la 33e minute). Mais il était écrit que cette équipe, invaincue depuis plus de 10 matchs, monterait en National. Et c'est Anthony Rogie, sur coup-franc, sa spécialité, qui scelle définivement la victoire normande (3-2).





Retour en National

Au coup de sifflet final, les joueurs peuvent laisser éclater leur joie. Ils joueront l'an prochain en National, une première depuis la saison 2012-2013. De cette époque ne reste qu'un seul joueur, le capitaine Joris Colinet. Un Capitaine Courage qui a une nouvelle fois montré l'exemple.

Les joueurs pourront fêter la montée à domicile samedi 4 juin face à la réserve de Troyes.

Photos B.Morvan