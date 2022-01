Le Relais d’assistantes maternelles d’Eterville est ouvert

Depuis le début de la semaine, le Relais d'assistantes maternelles (RAM) d'Eterville a ouvert ses portes au sud de Caen. C'est ouverture a été réalisée grâce au travail en commun d'Eterville et de Breteville-sur-Odon. Le RAM accueillera des enfants pour diverses activités mais aussi et surtout des assistantes maternelles à la recherche de documentation ou de renseignements sur les professions et les formations liées à la petite enfance. Renseignements auprès de Martine Lalama au 02 31 47 69 77.



