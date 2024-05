Bayeux. Des mamies pom-pom girls sur le relais de la flamme 

La Ville de Bayeux va vivre une journée historique jeudi 30 mai. Ces personnes âgées aussi. A l'occasion du passage de la flamme olympique dans la cité bajocasse, environ 120 papys et mamies vont animer le parcours en tant que pom-pom girls. L'idée originale est venue du Centre local d'information et de coordination du Bessin, en lien avec la Ville de Bayeux. "On veut en faire un événement intergénérationnel", avait souligné Arnaud Tanquerel, maire adjoint aux sports de Bayeux lors de la présentation du parcours de la flamme olympique.

Les sourires sont au rendez-vous.

"J'ai parfois du mal à suivre le rythme"

A la veille du passage de cette flamme, prévu entre 15h25 et 16h20 à Bayeux, ces séniors sont dans les starting-blocks. A l'Ehpad Les Embruns à Port-en-Bessin, l'heure est aux répétitions. Lucie Jeanne, professeure de danse à l'école LJ Danse à Bayeux, leur apprend petit à petit les gestes de la chorégraphie. A droite, à gauche, en haut, en bas, il faut être coordonnés. Jeannine Lebeau, 77 ans, est à fond. "Je comprends bien les mouvements mais, parfois, avec la fatigue, j'ai du mal à suivre le rythme, plaisante-t-elle. C'est génial, ça nous change de notre quotidien !"

Assis ou debout

D'un dynamisme hors pair, la prof de danse a dû redoubler d'imagination pour s'adapter à son public. "Il faut adapter la chorégraphie car il y a ceux qui sont debout et qui peuvent utiliser leurs deux jambes et leurs deux bras mais aussi ceux en fauteuil." Un chouette mélange qui porte ses fruits puisque, pendant 1h30, les néo pom-pom girls se donnent pour être prêts le jour J. Les pompons rouges s'agitent dans les tous les sens. Patrick de Gardin, 70 ans, est ravi de participer à la fête. "J'adore ! Ça nous permet de faire de la gymnastique. On ne s'ennuie pas !" D'une certaine manière, eux aussi vont participer à l'élan populaire autour de la flamme olympique. Rendez-vous ce jeudi 30 mai entre la Médiathèque des 7 lieux et le Stade Henry-Jeanne à Bayeux.

