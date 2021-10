L'album commun de Jay Z et Beyoncé, ce serait pour bientôt

La collaboration de Jay Z et de Beyoncé sur un album commun ne serait donc pas qu'une rumeur. Les deux époux auraient bouclé leur travail, croit savoir la presse spécialiste américaine. Le chantier aurait été entamé en 2014.

Si ce genre d'opus est très attendu des fans du duo, il l'est d'autant plus par ceux qui ne croyaient pas aux rumeurs de divorce. Des propos apparus suite à la sortie du dernier album de l'ancienne Destiny's Child, "Lemonade". Cette dernière racontant le quotidien compliqué avec son producteur de mari.

Beyoncé et Jay Z ont collaboré ensemble à plusieurs reprises, notamment pour les morceaux "Bonnie & Clyde" et "Crazy in Love".