The Pilot : l'oreillette qui traduit en direct les langues étrangères

La société américaine Waverylabs a mis au point cette oreillette afin d'offrir un monde sans barrière linguistique.

Son petit nom c'est The Pilot et pour l’instant 4 langues sont disponibles : l’anglais, l’espagnol, l’italien et le français. D’autres langues devraient suivre très rapidement comme l’hindi, l’arabe ou l’hébreu.

Sur la vidéo de présentation on voit un américain expliquer à une française, comment fonctionne l’oreillette,chacun parlant dans sa propre langue, impressionnant.

Et si l’autre personne n’a pas d’oreillette ? Les concepteurs de ce produit proposent une application à installer sur smartphone.

The Pilot est disponible en précommande (à partir de 114 euros environ) et en trois coloris (noir, blanc ou rouge), il sera commercialisé en septembre, puis, il faudra attendre la fin de cette année pour recevoir le coffret contenant deux oreillettes.