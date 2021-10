Technologie : les adolescents/jeunes adultes passent en moyenne 4h par jour devant un écran

Aujourd'hui, un individu âgé entre 16 et 24 ans passe, en moyenne, 4h par jour les yeux rivés sur un écran, selon un nouveau sondage OpinionWay. Un chiffre inquiétant, car c'est tout de même deux fois plus qu'il y a un an !

Au-delà des smartphones, ils passent environ 1 heure devant un écran d'ordinateur, 1 heure devant la télévision et 1 heure à lire une revue ou un livre, seulement.

Problème : à terme, cela provoque des troubles de la vision si leurs yeux ne se reposent pas suffisament. Le Dr Xavier Subirana, ophtalmologue, recommande aux jeunes myopes de porter leur paire de lunettes quand ils sont devant un écran.

Pour rappel, si vous passez beaucoup de temps devant un écran, faites une pause au moins toutes les 45 minute pour préserver votre acuité visuelle.