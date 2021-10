La pénurie de carburants a réveillé les instincts délictueux. En Normandie, les gendarmes ont été alertés par un habitant du Havre (Seine-Maritime) de vols de carburants. Certains profiteraient de la pénurie actuelle et du mouvement de panique dans la population pour siphonner des réservoirs et revendre l'essence et le gazole au double du prix actuel.

La pénurie de carburants touche tous les départements de Normandie, et en particulier la Seine-Maritime.

