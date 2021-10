Le Caire (AFP). Avion disparu: l'Egypte n'exclut "ni l'acte terroriste ni l'incident technique"

"Si quelqu'un me demande si l'avion est tombé ou quelle en serait la cause, nous n'en savons rien", a déclaré le ministre Chérif Fathy lors d'une conférence de presse. "Je ne peux pas exclure l'hypothèse de l'acte terroriste, ni quelque chose qui relèverait d'un incident technique, il est trop tôt", a-t-il ajouté à propos du vol MS804 qui, selon un responsable de l'aviation civile grecque et le président français François Hollande s'est abîmé en mer Méditerranée avec 66 personnes à bord.