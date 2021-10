Pénurie de carburant en Normandie : plusieurs stations-service à sec

De l'avis même de Jean-Marc Magda, directeur de cabinet de la préfete de Seine-Maritime, la situation est tendue mercredi 18 mai 2016. La menace d'une pénurie de carburant plane à Rouen, au Havre et à Dieppe (Seine-Maritime). Mais également dans d'autres ville du Calvados, comme à Caen, ou dans l'Orne.

A l'heure actuelle, 50% des stations sont approvisionnées dans la région de Rouen, et 25% le sont dans la région du Havre. Cela dépend des carburants. La situation est connue moins précisément à Dieppe, où il y a des tensions", indique Jean-Marc Magda.

"Effet d'affolement" de la population

Ce manque de carburant dans les stations-service est dû aux blocages perpétrés par les militants anti-loi Travail qui bloquent la ville du Havre et mènent des actions sur le territoire pour bloquer raffineries et dépôts de carburants. Jean-Marc Magda est particulièrement inquiet pour Rouen : "La situation y est beaucoup plus tendue car le terminal Rubis (stockage de produits pétroliers) est complétement bloqué, assez durement d'ailleurs, par des éléments de la CGT, notamment." Le responsable évoque également un "effet d'affolement" qui a pu conduire des habitants à faire le plein précipitamment et à aggraver la situation.

Lire aussi : Suivez notre direct sur la journée de mobilisation en Normandie et au Havre

Vers une amélioration ?

Si la situation reste compliquée, elle pourrait s'améliorer : "Des livraisons ont pu être faites mercredi 18 mai au matin, ce qui permet d'alimenter des stations." Jean-Marc Magda évoque des discussions entre les pétroliers et les distributeurs pour se mettre d'accord et approvisionner correctement tout le département.

Pas de pénurie à Caen, selon la préfecture

A Caen, la préfecture du Calvados a voulu rassurer les usagers de la route et a indiqué qu'il n'y avait "pas de pénurie", "contrairement à ce que l'on peut entendre".

Cependant, des automobilistes ont fait remarquer à Tendance Ouest que des stations-service manquaient de carburant. Notamment la station Total de Ifs, dans la banlieue sud de Caen et celle à proximité du Zénith.

De nombreux internautes ont réagi et ont indiqué les stations-service à sec ou en manque de gazole (liste non-exhaustive : indiquez dans les commentaires les stations-service à sec) :

Intermarché à Mortagne-au-Perche (Orne) : plus de gazole.

Esso à Mathieu, près de Caen (Calvados) : plus de gazole.

Leclers à Argences, près de Caen (Calvados) : plus de gazole.

Super U à La Haye-Plesnel (Manche) : plus de gazole.

Auchan à la Glacerie (Manche) : plus d'essence.

Carrefour Market de Saint-Martin-de-Fontenay, près de Caen (Calvados) : plus de gazole.

Arrêté pris dans l'Eure

Dans l'Eure, le préfet René Bidal a anticipé la pénurie de carburant. Il a pris un arrêté pour que "les 33 stations services du département, qui ont conventionné avec la préfecture, réservent 25 % de leur stock de carburant aux véhicules prioritaires et d’urgence". Il a ajouté que des "réapprovisionnements sont d’ores et déjà en cours, depuis des dépôts qui ne sont pas normands".