Varsovie (AFP). Un kayakeur septuagénaire polonais attaque sa troisième traversée solitaire de l'Atlantique

Riche de l'expérience de ses 96.000 kilomètres au total déjà parcourus à bord d'un kayak, et particulièrement de ses deux expéditions transatlantiques précédentes, Aleksander Doba va partir le 29 mai de New York pour arriver trois ou quatre mois plus tard à Lisbonne, au bout d'une traversée de 6.000 km.

"En principe, durant ce trajet, je verrai mon compteur passer la barre des 100.000 en kayak", s'est réjoui ce petit homme à l'imposante barbe grise, toujours souriant. M. Doba est amateur de kayak mais aussi de l'escalade, du parachute et des planeurs.

La traversée, qui le mènera notamment à travers des zones de tempêtes dans les eaux froides de l'Atlantique nord, sera "la plus difficile", a-t-il encore dit.

Les deux expéditions transatlantiques précédentes d'Aleksander Doba ont mené ce voyageur solitaire de Dakar à Acarau au Brésil, entre octobre 2010 et février 2011, puis de Lisbonne à Port Canaveral à Floride, entre octobre 2013 et avril 2014.

Le vieil aventurier empruntera son kayak fidèle "Olo" en fibres de carbone, lourd de 700 kg et long de 7 mètres, mu uniquement à la force des bras de son unique passager.