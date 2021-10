Non voyant, il traverse la Manche en kayak !

Jean-Claude n'en est pas à son coup d'essai. Ce sportif non-voyant, kinésithérapeuthe à Reims, a déjà participé à plusieurs marathons et aux Jeux Paralympiques. Mais c'est un défi inédit qu'il s'est lancé, aux côtés de son ami Jean : traverser la Manche en kayak, depuis Jersey jusqu'à Saint-Malo, avec un crochet par les Iles Chausey.

Des clochettes sur la pagaie

Un voyage permis grâce à plusieurs mois d'entraînement... Jean-Claude et Jean se connaissent depuis un an seulement, il a donc fallu "s'apprivoiser", car Jean a endossé le rôle de guide. "Jean-Claude n'a pas de problème d'équilibre. C'est simplement qu'il ne peut pas s'orienter tout seul," explique Jean. "Je l'ai guidé avec ma voix mais aussi le son de clochettes, accrochées à mes bras et ma pagaie. Ce son régulier lui permet de savoir où je suis, peu importe le sens du vent".

Les deux amis étaient accompagnés de trois autres copains, kayakistes expérimentés. Mais le voyage a quand même été difficile : "Soixante-dix kilomètres, sept heures de navigation par jour... Jean-Claude a craqué le premier soir, mais le lendemain c'est lui qui nous a motivés, avant d'arriver à Saint-Malo".

Sans GPS en pleine mer

Même si les kayakistes n'ont pas croisé de dauphins ou de phoques comme ils l'espéraient, ils ont eu leur dose de sensations fortes. "Nous avons perdu le bateau accompagnateur pendant un temps, alors que nous étions au large. Il a fallu se débrouiller sans GPS, seulement au compas... Nous n'étions pas mieux armés que Jean-Claude finalement !"

Malgré une mer un peu creusée par moments, les amis sont arrivés sans encombre, samedi 4 mai, à Saint-Malo, après deux jours de traversée. Jean, écrivain de profession, ne sait pas encore si l'aventure donnera lieu à un livre. "Si nous écrivons, ce sera pour raconter la relation entre handicapé et guide, car c'est vraiment un échange." Il ajoute : "Le message que l'on porte, c'est que tout le monde peut faire quelque chose d'extraordinaire, dans sa vie.

BONUS AUDIO : écoutez Jean Capdevielle, ami et guide de Jean-Claude Biraud