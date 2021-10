Saint-Nazaire (AFP). Le plus gros paquebot du monde, l'Harmony of the seas, a quitté Saint-Nazaire

Le paquebot Harmony of the seas, le plus gros navire de croisière au monde, a quitté dimanche à la mi-journée son berceau de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) pour Southampton, devant plusieurs dizaines de milliers de curieux, a constaté une journaliste de l'AFP.