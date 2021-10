Saint-Nazaire (AFP). Saint-Nazaire: à "Paquebot-ville", les géants des mers dopent le tourisme

Depuis le début de l'année, les visites guidées du chantier naval STX France sont en augmentation de 77% par rapport à la même période en 2015, après déjà un bond de 60% entre 2015 et 2014, avec plus de 40.000 visiteurs payants, selon des données de l'office de tourisme de Saint-Nazaire.

En mars, la première sortie en mer du paquebot Harmony of the seas pour des essais techniques avait attiré 30.000 personnes à terre. Dimanche, la municipalité espère plus de 40.000 curieux pour assister au grand départ du mastodonte de 362 mètres de long et 66 m de large à destination de Southampton.

"Ce paquebot, ce gigantisme, interpelle, impressionne les gens. (...) Et plus on approche du départ, plus les médias s'en emparent, plus ça draine du monde à Saint-Nazaire. Et c'est toute l'image de la ville qui en bénéficie", affirme Bertrand Onfray, directeur délégué de Saint-Nazaire tourisme et patrimoine.

Pour faire face à la ruée, l'office de tourisme a recruté deux nouveaux guides et mis en place des créneaux supplémentaires pour ses visites des chantiers navals, organisées depuis plus de dix ans, ainsi que pour celles, plus spécialement centrées sur les "géants des mers", qui sont proposées depuis près d'un an, indique-t-il.

Mais l'embellie ne touche pas que ces visites.

L'ensemble de l'offre proposée sous l'appellation "Le Port de tous les voyages" par l'office du tourisme connaît "un boom", avec, au premier trimestre, une fréquentation en hausse de 58% pour l'usine Airbus, de 54% pour l'Ecomusée où l'histoire du port est retracée, de 45% pour le sous-marin Espadon ou encore de 30% pour "Escal'Atlantic" qui permet de s'immerger dans l'univers des paquebots.

- 'Nous commençons à décoller' -

"L'Harmony est un vecteur énorme. Mais il n'y a pas que l'Harmony, c'est tout un ensemble. La ville s'améliore, rénove, toute une communauté s'est mise en marche pour se débarrasser d'une certaine étiquette", note Laurent Dupont, directeur du Comfort Hôtel de l'Europe, établissement dont la fréquentation est "en progression de 5% par an".

"La demande est là. On a une très belle activité depuis cinq mois et l'hôtel affiche complet tout le mois de mai, entre les techniciens qui travaillent sur les chantiers et les touristes qui viennent à Saint-Nazaire", poursuit l'hôtelier.

Construction de l'Harmony of the seas, carnet de commandes rempli chez STX France comme chez Airbus ... "On a la chance d'avoir une conjoncture extraordinaire et ça joue sur le moral de tout le monde. On parle positivement de Saint-Nazaire, ce qui vient renforcer le positionnement touristique global de la ville, qui est de réintroduire l'idée que Saint-Nazaire est avant tout une ville littorale", fait valoir Bertrand Onfray.

La ville de 70.000 habitants, bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale, a été rasée à plus de 95%.

Elle a "souffert" mais s'est relevée.

Et à côté des chantiers navals qui ont fait sa réputation, grâce à la construction de paquebots mythiques comme le France, le Normandie ou le Queen Mary 2, Saint-Nazaire, c'est aussi "20 plages, trois Pavillon bleu, une offre culturelle de grande qualité, et une géographie exceptionnelle avec la Loire, la mer, la presqu'île et le parc régional de Brière", égrène son maire socialiste David Samzun.

"Du côté industriel, la croissance est là. Jamais nous n'avons vu un tel alignement de planètes, un cahier des charges aussi pérennisé entre STX, Airbus et l'éolien en mer. Saint-Nazaire a aussi la volonté de devenir une destination touristique et pour l'instant, nous commençons à décoller", souligne M. Samzun.