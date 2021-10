Tendance Live Granville: Sonia Lacen - ancienne candidate de The Voice- sera là

Sonia Lacen sera sur scène, le samedi 18 juin 2016 dès 19h Place de la Fontaine Bedeau, pour le Tendance Live Granville, le plus grand concert gratuit de Normandie organisé par Tendance Ouest avec Charles Like the Prince, June the Girl, Oh Dear Vegas, Marina d'Amico, Marvin Jouno, Géronimo, Brocken Back, Côme, Léa Castel, Claudio Capéo, Superbus et Antoine Clamaran.

Retrospective

Sa carrière débute dans une comédie musicale au début des années 2000, elle travaillera avec Maxim Nucci (Yodelice), se produira sur scène avec Johnny Hallyday, avant de revenir en 2012 en participant à l'émission The Voice sur TF1.

Son 3ème album sortira cet été. Il s'agit d'un carnet de route en chanson, elle y dévoile des reprises, le tout produit par Corneille.

Découvrez sa reprise de Téri Moïse, "Je serai là".