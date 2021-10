Tendance Live Granville : Marina d'Amico - ancienne candidate de The Voice - chantera en bord de mer

Marina d'Amico sera sur scène, le samedi 18 juin 2016 dès 19h Place de la Fontaine Bedeau, pour le Tendance Live Granville, le plus grand concert gratuit de Normandie organisé par Tendance Ouest avec Charles Like the Prince, June the Girl, Oh Dear Vegas, Sonia Lacen, Marvin Jouno, Géronimo, Brocken Back, Côme, Léa Castel, Claudio Capéo, Superbus et Antoine Clamaran.

Retrospective

Elle chante depuis toute petite et après être passée par X-Factor en 2011, elle publie des covers sur Youtube, atteignant le cap des 2 millions pour sa reprise de Stromaë. Elle enregistre un premier album grâce au financement participatif, "Mon petit chemin".

Elle participe à The Voice en 2013 avant de se lancer dans l'écriture d'un deuxième album.

Découvrez le premier extrait de cet opus "Feelings".