Concert gratuit. Tendance Live 2016 à Granville : la programmation complète

Tendance Ouest vous invite à fêter la musique et le début de l'été au Tendance Live 2016 ce samedi 18 juin, Place de la fontaine Bedeau à Granville à l'occasion du plus grand concert gratuit de Normandie.

Les artistes sur scène :

Antoine Clamaran, le DJ français international qui a vendu plus de 1,5 million de disques dans le monde (singles, albums, compilations) en tant que auteur, compositeur et producteur de musique électronique.

Superbus, le groupe pop-rock français aux 15 ans de carrière formé par Jennifer Ayache. Aujourd'hui ils cumulent 1,5 millions d’albums vendus, plus de 500 dates de concerts, un prix SACEM, une Victoire de la musique. Leur nouvel album s'appelle Sixtape, un jeu de mots entre Sextape et 6, l’album étant le 6ème de la bande.. Avant de le défendre sur scène à l'automne Superbus se produira pour quelques titres au Tendance Live à Granville.

Charles Like The Prince, un mélange détonnant de créativité musicale mais aussi visuelle. Un personnage qui arrive à mixer les époques pour arrêter le temps, à découvrir d'urgence avec "Altitude", son premier single.

Marina D'Amico, elle commence à chanter à l'âge de 4 ans, fait ses premiers pas sur scène à l'âge de 8 ans. Elle est invitée aux premières parties d'artistes comme Danny Brillant ou encore Patrick Fiori... Elle participe à la comédie musicale Starmania dans le rôle de Cristal devant 4000 spectateurs. Finaliste de X factor, aujourd'hui elle prépare son deuxième album, dont l'extrait "Feelings" fait partie.

Oh Dear Vegas!, un duo taillé pour le live, intense et bouillonnant. L’énergie de leurs titres prend tout son sens durant leurs shows, ils vont le montreront à Granville samedi 18 juin.

Julien Stackler, Dj résident de la discothèque Les Planches à Deauville de 2006 à 2012, il a pu partager les platines avec les plus grands DJ's Français et internationaux tels que David Guetta, Martin Solveig ou encore Joachim Garraud, Axwell, Laidback Luke et Avicii, il vient vous faire danser en bord de mer !

Marvin Jouno, un artiste qui remet sur le devant de la scène la pop à la française, des textes sensibles, portés par un timbre charnel et des rythmes massifs. Son premier album Intérieur Nuit est disponible.

Claudio Capéo, découvert du grand public dans The Voice, ce jeune artiste de 31 ans a déjà apprivoisé les plus grandes scènes de France aux côtés de Tryo, Yannick Noah, Boulevards des airs ou de Frero Delavega dont il a assuré les premières parties avec succès. Claudio est un véritable showman, il surprend par sa puissance vocale et sa gouaille qui rappelle celle des chanteurs de rue ou de bals.

June The Girl a tout juste 21 ans, cette jeune chanteuse mélange pop/folk et électro. Découverte par les producteurs de Vianney elle connaît un beau succès avec son premier single "I Say Love".

Broken Back (dos cassé en français) signe le renouveau des sonorités électro-folk et de la French-Touch. Depuis 2 ans tout lui sourit, sa tournée passe par les Etats-Unis, l'Angleterre, les plus grands festivals français (Papillons de nuit, Solidays, les Francofolies, Bobital...).

Sonia Lacen, sa carrière débute dans une comédie musicale au début des années 2000, elle travaillera avec Maxim Nucci (Yodelice), se produira sur scène avec Johnny Hallyday, avant de revenir en 2012 en participant à l'émission The Voice. Son 3ème album sortira cet été, il s'agit d'un carnet de route en chanson, elle y dévoile des reprises, comme un titre de Téri Moîse, le tout produit par Corneille.

Léa Castel qui revient après 4 ans d'absence. La voici dans un nouveau label qui réuni les équipes de MyMajor Company, avec un titre signé Tristan Salvati (Louane) et écrit par Yoann Malory (Jenifer, Navii).

Geronimo, un artiste qui mélange la pop, l'électro et ose les percussions amérindiennes. Ses textes voyagent entre poésie, réalisme et véhiculent des messages forts.

Côme, finaliste de la saison 4 de The Voice, ilsera à l'affiche de l'opéra rock "Le Rouge et le Noir" en septembre et prépare un album.

Rendez-vous samedi 18 juin pour le plus grand concert gratuit de Normandie, Place de la fontaine Bedeau à Granville dès 19h.

[pdf1]