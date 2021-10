Ils tentent d'éviter un tracteur dans la Manche : deux motards grièvement blessés

Un grave accident de la route s'est produit vendredi 13 mai 2016, à la mi journée, à Héauville, près des Pieux (Manche).

Deux motards qui circulaient sur la départementale 37, dans le sens Helleville-Vastevillle ont chuté sur la chaussée : ils auraient tenté d'éviter un tracteur. Arrivé au niveau d'une intersection la conductrice du véhicule a pilé, bloquant ainsi la voie de droite de la chaussée. Les deux motards ont percuté un talus.

L'un d'eux a été héliporté

Les deux hommes sont grièvement blessés. Le premier, âgé de 62 ans, a été éjecté et s'est retrouvé au milieu de la chaussé. Le second, âgé de 24 ans, a percuté un poteau et a fini dans le fossé. Ils ont tous les deux été pris en charge par les sapeurs-pompiers et ont dû être médicalisés sur place.

Le séxagénaire a été évacué à l'hôpital Pasteur de Cherbourg : il souffre de multiples fractures (humérus, tibia, péroné, trauma crânien).

Le plus jeune a été évacué par l'hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité civile vers hôpital de Saint-Lô. Il souffre pour sa part de fractures à humérus, le péroné, le tibia et d'un trauma crânien. Les secours redoutent une hémorragie.