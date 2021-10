Sharon Stone, rappeuse d'un soir à 58 ans à la TV américaine

James Corden est l'animateur de l'émission "The Late Late Show with James Corden" sur CBS. Avec ses invités, il chante toujours une chanson, et Sharon Stone n'a pas échappé à la règle. James Corden lui a écrit un rap qu'il a appelé "Wanna date her?" (Voulez-vous sortir avec elle?) Un rap humoristique qui encense sa beauté et son intelligence, auquel Sharon Stone s'est évidemment prêtée avec le sourire. Et il faut dire qu'elle assure! A 58 ans, elle a encore de la ressource pour nous surprendre tous.

Lors de cette émission, elle a aussi confié qu'elle ferait une apparition dans l'un des prochains films Marvel! En revanche, elle n'a dévoilé aucun titre alors encore un peu de patience pour connaitre l'univers dans lequel on la verra...