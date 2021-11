Louise Attaque se reforme, le groupe est de retour !

Selon le journal Le Parisien, daté du jeudi 30 juin. le groupe travaille sur un best-of prévu pour novembre prochain, ce best of comprendra le titre inédit, Du monde tout autour.

En pause depuis quatre ans, Gaëtan Roussel et sa bande s'étaient fait remarquer en 1997 avec leur premier album éponyme, vendu à 2,5 millions d'exemplaires, dans lequel figure le tube J't'emmène au vent. Deux autres albums avaient confirmé leur succès, Comme on a dit en 2000 et A plus tard crocodile cinq ans plus tard.

Depuis 2007, les musiciens parisiens se sont consacrés à leur carrière solo. Le leader Gaëtan Roussel a notemment révélé en 2010 son premier album Ginger, auréolé de deux Victoires de la musique.

Gaëtan Roussel sera ce vendredi à 19h au Festival Beauregard à Hérouville St-Clair dur la scène 1