Mondial de Hockey : les Rouennais s'illustrent lors de la victoire de l'équipe de France face à l'Allemagne

Belle entrée pour les joueurs de Rouen (Seine-Maritime), lesquels sont nombreux au sein de l'Equipe de France, qui se sont illustrés lors de ce premier match face à l'Allemagne, ce samedi 7 mai 2016, en Russie. L'ouverture du score intervient assez vite dans le match suite à un palet gratté par le capitaine Laurent Meunier qui envoit la nouvelle recrue rouennaise Jordann Perret en orbite. Perret fixe son défenseur et adresse une belle passe à Damien Raux, autre Rouennais, reconverti défenseur pour ce Mondial, qui envoie la palet dans la cage desertée par le gardien allemand qui n'a pas le temps de se déplacer.

Chakiachvili s'illustre aussi

Si les Allemands égalisent dès la reprise du 2e tiers temps, et prennent l'avantage à la 36e minute (2-1), c'est Valentin Claireaux qui égalise. A l'origine de l'action, le défenseur des Dragons de Rouen Florian Chakiachvili récupère une assistance sur le but.

Les deux équipes n'inscriront plus de buts et lors de la séance du fussilade, le gardien Cristobal Huet, auteur d'un gros match, arrête toutes les tentatives allemandes et c'est Damien Fleury qui offre les deux points de la victoire à la France.

A SAVOIR. Prochain match dimanche 8 mai face à la Slovaquie à 19h15.