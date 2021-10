Mondial de hockey: les Rouennais de l'équipe de France en route pour la Russie

Après neuf matchs de préparation (deux défaites face à la Biélorussie (8-1 et 2-1), une défaite et une victoire face au Danemark (2-5 et 2-1), une défaite et une victoire face à la Slovaquie (1-4 et 3-2), une défaite et une victoire face à la Norvège (5-1 et 2-3) puis une dernière défaite contre le Kazakhstan (6-3)), les joueurs de Dave Henderson disputeront ce championnat du Monde sans pression.

En effet, habitués à souvent disputer un tour de barrage pour ne pas descendre à l'échelon inférieur, l'équipe de France ne sera pas concernée par cette sentence cette saison car elle organisera l'année prochaine un Mondial conjointement avec l'Allemagne. Elle sera donc automatiquement qualfiée dans l'Elite du Hockey Mondial même en cas de mauvaise performance cette année.

Privée de de deux de ses éléments majeurs, Stéphane Da Costa, blessé, et Antoine Roussel, toujours engagé dans les Play-offs de NHL, les coéquipiers de l'ancien Rouennais Pierre-Edouard Bellemarre, qui sera quant à lui bien présent, débuteront par une confrontation face à leur voisin allemand samedi 7 mai à 15h15. Les deux matchs suivants contre la Slovaquie et la Hongrie paraissent également un peu plus abordables car par la suite les Bleus devront se frotter à des plus grosses nations comme les Etas-Unis, la Finlande et le Canada avant de terminer cette phase de poule face à la Biélorussie.

L'équipe de France pourra compter sur sa colonie de joueurs des Dragons de Rouen : Florian Chakiachvili, Loic Lampérier, Jordann Perret, Damien Raux, Yorick et Sacha Treille.

Programme complet:

Samedi 7 mai: France - Allemage (15h15)

Dimanche 8 mai: France - Slovaquie (19h15)

Mardi 10 mai: Hongrie - France (19h15)

Jeudi 12 mai: Etats-Unis - France (15h15)

Samedi 14 mai: France - FInalande (11h15)

Lundi 16 mai: Canada - France (15h15)

Mardi 17 mai: Biélorussie - France (15h15)