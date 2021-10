Rouen Impressionnée : quand le street art investit la ville (GALERIE PHOTOS)

Le street-art a définitivement gagné ses lettres de noblesse. La preuve ? La troisième édition de Rouen Impressionnée (Seine-Maritime), qui se déroulera du 2 juillet au 26 septembre 2016, fait la part belle à 18 street artistes, Français et étrangers, qui vont recouvrir trois quartiers de la ville - le centre, Luciline et les Sapins - de grandes fresques. Le but ? "Faire dialoguer le patrimoine et l'art contemporain. C'est la première fois qu'une ville confie ses clés au street-art", se réjouit Christine Argelès, adjointe à la culture à la mairie de Rouen.

« L'idée était de rompre cette relation au centre-ville pour inviter le public à visiter Rouen dans toutes ses dimensions », indique Olivier Landes, commissaire de l'exposition.

Une fresque par semaine

Les habitants peuvent voir les artistes à l’œuvre. "Le chantier de la fresque sur le hangar 11 a déjà débuté (début mai 2016). Et jusqu'au 21 juin, il y aura une fresque hebdomadaire", poursuit Olivier Landes. Si le centre-ville (Conservatoire, gare…) et Luciline (hangars 11 et 23, le chai à vins…) sont des terrains de choix pour les artistes, une attention particulière a été portée aux Sapins : "L'idée était de rompre cette relation au centre-ville pour inviter le public à visiter Rouen dans toutes ses dimensions."

De grandes fresques vont ainsi être réalisées sur les immeubles Norwich, Forest, Jumièges ou sur les salles Hoche et Louis Jouvet. Mais le morceau de choix reste la fresque sur la façade arrière de l'Omnia : "C'est la pièce maîtresse, confiée au Polonais Robert Proch." Sa réalisation devrait commencer le 9 mai. Elle devrait apporter un éclairage nouveau sur un élément patrimonial phare de la ville.

Où en sont les fresques ?

Pour l'heure, seule la fresque du Hangar 11 a été entièrement réalisée par le Lyonnais Brusk, un artiste reconnu internationalement et exposé entre autres à Londres et Rio de Janeiro.

Une autre, sur l'ancien restaurant Quai Ouest, est en cours de réalisation par le Rouennais Madkow et ses acolytes. Elle devrait être terminée d'ici le week-end du 7 mai.

Enfin, une troisième débute sur les 11 portes du musée maritime. Ce sont Javier Bertero, Kejo et Mr Ranki, membres du collectif Or2Vue, qui s'en chargent. La réalisation devrait prendre une semaine.

La quatrième fresque, pas encore commencée, verra l'Allemand Satone s'attaquer au Hangar 23.