CCI : une ligne aérienne Caen-Tunis à l'étude

Autant de destinations qui évoquent les vacances, mais qui ne comblent pas totalement les rêves de développement de la Chambre de commerce et d’industrie de Caen pour son aéroport. Parmi les principales nouvelles pistes à l’étude figure Tunis.

Pourparlers en cours

“Cette ligne n’est pas un doux rêve puisque nous sommes en contact direct avec les ministres de la Culture et du Tourisme”, confirme Michel Collin, le président de la CCI. L’un des élus de la Chambre a même rencontré le ministre tunisien du tourisme ces derniers jours pour faire avancer le projet.

“La Tunisie a bien compris que le tourisme demeure son premier vecteur de développement. Donc, si on trouve une solution économique avec un billet intéressant, il y aura des propositions concrètes”. Et pour obtenir un billet à un prix abordable, Michel Collin espère que le gouvernement tunisien mettra la main à la poche en subventionnant Tunisair. Lors du dernier G8 à Deauville, un important soutien financier a été accordé aux pays du Maghreb, afin qu’ils puissent notamment soutenir les secteurs porteurs de leur économie.

> Audio : écoutez Michel Collin au sujet de ce projet.