Les 14 projets phares de la Chambre de commerce et d’industrie

Son nouveau président, Michel Collin, a lancé 14 idées novatrices, issues d’une réflexion de plusieurs mois, au cours desquels 337 pistes de travail ont été étudiées !



Caen l’audacieuse

Parmi les quatre grands axes d’action retenus, la CCI entend remodeler l’image du territoire à l’international. “Pour ce faire, le nom est essentiel", avance Laurent Cotteret, directeur général, avant d’ajouter : "C’est pourquoi nous avons choisi Caen Normandie, pour profiter de l’aura du nom Normandie, si connu à travers le monde". La CCI rêve également d’implanter à Caen une université américaine et un village aéroportuaire pour le tourisme de luxe, "avec des vacanciers qui disposeraient d’un hangar pour ranger leur avion, plutôt que d’un garage pour leur voiture".

Au sommet des projets les plus audacieux, la CCI souhaite voir une grande tour se construire à l’image de celles de Dubaï, la Défense ou New York. “Elle ferait écho à une autre tour qui se trouverait au Havre, ce qui marquerait la porte d’entrée et de sortie vers la mer pour le bassin parisien”, explique Michel Collin.

"Je suis ravi de voir autant d’idées germer car elles permettront de retenir des jeunes dans la région", assure Guillaume Michiels, 30 ans, consultant en immobilier d’entreprise au cabinet Michel Simond. Avec humour, Laurent Cotteret a même décidé de rebaptiser la CCI, "Concrétisation complète de l’impossible". "Rien n’est impossible, il suffit d’audace", lui aurait répondu Guillaume Le Conquérant.

Les 14 nouveaux projets de la CCI de Caen

A. Internationalisation

- Déposer le nom "Caen Normandie"

- Rendez-vous d'affaires internationaux bilatéraux

- Jumelage avec des chambres de commerce étrangères

- Implantation d'une université américaine à Caen

B. Infrastructures

- Synergie axe Seine

- Village aéroportuaire

- Tour-phare sur la Presqu'île

- Territoire lieu de mémoire, d'écrit et de numérique

C. Entreprenariat

- Un challenge de l'entreprise pour les jeunes

- "Cap' Ten", programme d'entreprenariat pour les 8 à 12 ans

- Créer une assemblée de jeunes à la CCI

- Création de pépinières d'entreprises et pilotage