Les projets de la CCI de Caen pour 2010

Pour l'année 2010, Serge Foucher a indiqué son intention de renforcer la collaboration de la CCI de Caen avec le Rectorat autour du thème "Les jeunes et l'entreprise". Une série d'actions sera programmée tout au long de l'année afin de rapprocher les jeunes et les entreprises.

Concernant les commerces, la CCI de Caen veut développer le e-commerce, via la plateforme achat-calvados.com. De plus, le président de la CCI de Caen a évoqué, entre autres, le doublement de la capacité du bassin de plaisance de Ouistreham. La volonté est de porter la capacité du bassin à 1200 places. Concernant l'aéroport Caen-Carpiquet, il sera en chantier à partir de l'été prochain. Au programme, la réfection compléte de la piste qui devrait durer 5 à 6 semaines.

En conclusion, Serge Foucher a indiqué que la CCI de Caen devait se réformer, sa modernisation étant " souhaitable et nécessaire ". Il a aussi évoqué la création du Centre Contact Clients. Les entreprises auront les réponses à de multiples questions par le biais d'un serveur téléphonique. Enfin, 2010 sera l'année des élections consulaires.





