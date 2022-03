Nouveau héros de TF1, David Kammenos vit en Suisse Normande

Les adeptes de Falco, la série diffusée le jeudi soir sur TF1, ont eu il y a une quinzaine de jours à se résoudre aux adieux. L'acteur Sagamore Stévenin avait fait part, il y a quelques mois, de son choix de ne plus incarner le personnage principal de cette série policière. Les producteurs auraient pu le remplacer. Ils ont finalement choisi de faire mourir le lieutenant de police et de recentrer la fiction sur un autre personnage, Maxime Kucing, joué par David Kammenos.

Un album en projet

Installé depuis cinq ans en Suisse Normande, cet ancien du Cours Florent devient donc le héros d'une série qui a rassemblé, jeudi dernier, pas moins de 5,2 millions de téléspectateurs ! "Je n'ai pas la télé. Je ne me suis pas fait un monde de tout ça. Mais une reprise de rôle, c'est sûr que j'aurai dit non. Je ne me sentais pas les épaules. Moi-même j'aurai comparé ! En tout cas, c'est la première fois que je suis flic", raconte-t-il.

À 40 ans tout juste, l'opportunité a donc tout de la consécration pour ce touche-à-tout des arts : "théâtre, cinéma, mannequinat, danse. J'aime croiser les genres. Et bientôt la musique, fin mai.", ajoute-t-il. Entre deux tournages et ses autres projets, David Kammenos passe le plus clair de son temps dans le Calvados. "J'avais vraiment un besoin, sûrement lié à l'âge aussi, de me poser. De profiter d'un luxe : la campagne.", explique-t-il. L'acteur n'a pas sourcillé en choisissant la Suisse Normande. D'une part, il y a de la famille. D'une autre, sa grande proximité avec la capitale en a fait pour lui un port d'attache idéal.