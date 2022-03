Caen : incertitude autour de l’extension de la ligne de tramway sur le boulevard Leclerc

L’avant-projet rendu le 12 janvier 2016 avait suscité des doutes et des interrogations qui « se sont confirmés », a annoncé Jean-Pierre Lambert, directeur du mandat Tramcités. Les études préliminaires ont permis d’avancer que le passage du tramway boulevard Maréchal Leclerc nécessiterait un confortement de la rigole alimentaire (ouvrage souterrain qui permet de canaliser les eaux pluviales) ce qui exigerait alors l'aménagement d’une dalle de béton armé. Cette dalle de quinze mètres de large impose de revoir la place disponible entre les façades et les dalles. « Les sondages qui vont être lancés vont nous permettre de savoir si le boulevard Maréchal Leclerc sera ou non desservi par le tramway », a déclaré Rodolphe Thomas qui a par ailleurs tenu à se montrer rassurant en affirmant que « la priorité, c’est de rester dans l’enveloppe budgétaire ».

Des travaux d’investigation

Des travaux de reconnaissance des réseaux souterrains sont engagés depuis aujourd’hui, lundi 25 avril. Ils vont ainsi être réalisés sur les trottoirs et voiries du boulevard Maréchal Leclerc sans que cela ne perturbe l’accès et la circulation dans la zone. A noter toutefois que, du 9 au 13 mai, la circulation sur le boulevard Maréchal Leclerc sera coupée. Le passage des bus se fera alors par la rue de Bernières et l’accès des voitures à la zone devra se faire par la rue Saint-Pierre pour les habitants du passage d’Escoville et par la rue de Bernières pour ceux du passage situé entre la rue Bellivet et la rue de Bernières.

Redynamiser le centre-ville

Joël Bruneau a insisté par ailleurs sur le fait que la politique de réaménagement et de redynamisation du centre-ville ne serait pas altérée par ces incertitudes concernant le projet de tramway. « Cela ne remet pas en cause le projet d’embellissement du centre-ville », a-t-il ainsi assuré. « L’îlot Bellivet représente 40% du chiffre d’affaires du centre ville, il n’est donc pas question de stériliser un espace stratégique.»

Les travaux de sondages se termineront le 24 mai prochain, date à l’issue de laquelle une décision définitive concernant la future extension de la ligne de tramway sera prise.