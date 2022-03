"Guide of Throne" l'appli qui localise des toilettes publiques

L'école de management MBway Caen a organisé le grand jury du Start’up Challenge régional dans l’Amphithéâtre de la Miriade, en plein cœur des start’up prometteuses de la région.

6 concepts ont été présenté à des professionnels et chaque équipe avait 20 minutes pour parler de la viabilité de son projet. Ce sont donc Nicolas, Clarisse, Romain et Tania qui ont remporté la finale régionale avec leur projet d'application Guide of Throne.

Dédiée aux Smartphones, elle propose un service de géolocalisation et de notation des toilettes publiques, une sorte de "TripAdvisor des W.C".

Leur constat est qu'elles sont souvent difficiles à trouver, manquent d'hygiène et de confort pour les usagers, ainsi les toilettes publiques sont boudées par les français et les touristes.

Un concept original qui a également séduit le Grand Jury d'investisseurs lors de la finale inter-écoles à Montpellier : MBway Caen remporte la 3e place du classement !