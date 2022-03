Course-poursuite à Rouen : le conducteur d'un scooter refusait de s'arrêter

Alors qu'ils effectuent une patrouille dans le secteur de la zone de sécurité prioritaire (ZSP) des Hauts-de-Rouen, les policiers de la brigade spécialisée de terrain croise un scooter qui circule sans plaque d'immatriculation. Ils font demi-tour sur la rue Jean Texcier, et actionnent sirènes et gyrophares afin de procéder au contrôle du véhicule. Mais son conducteur ne l'entend pas de cette oreille et tente de semer les policiers en slalomant entre les véhicules arrêtés à un feu rouge, qu'il brûle avant de bifurquer brutalement vers la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny. Prenant tous les risques, il brûle à nouveau un feu rouge en s'engageant rue de Verdun, et réitère à deux reprises sur l'avenue du Maréchal Juin.

Un mineur au guidon du véhiculé volé

Après plusieurs minutes de circulation dangereuse, c'est dans l'allée Louis Lumière que se termine la poursuite lorsque le pilote du scooter perd le contrôle de son engin et chute au sol. Alors qu'il se relève et tente de prendre la fuite à pied, il est interpellé par les policiers. Âgé de 17 ans et originaire de Bihorel, il est légèrement blessé aux mains à cause de sa chute, mais refuse d'être pris en charge par les sapeurs-pompiers.

Le deux-roues de marque Yamaha ne possédant pas de plaque d'immatriculation est en fait repeint en noir. Le neiman permettant de démarrer le moteur est également cassé. Le véhicule démarrait donc sans clé. L'état plus que suspect du véhicule incite les policiers à vérifier le numéro d'identification. Il s'agit en fait d'un scooter dérobé le 10 décembre dernier à Malaunay. Le jeune homme est immédiatement placé en garde à vue, à l'issue de laquelle il repart avec une convocation en justice pour des faits de recel de vol et son refus d'obtempérer.