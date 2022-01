Seine-Maritime : près de Rouen, il conduisait un scooter volé

Il est 18h30 ce lundi 12 septembre 2016. La brigade canine effectue une patrouille de routine rue Aristide Briand à Grand-Couronne (Seine-Maritime). Deux jeunes roulent sur un scooter et sans casque en sens inverse, direction Petit-Couronne. La brigade fait demi-tour immédiatement afin de procéder à un contrôle.

Il cache la plaque d'immatriculation avec sa casquette

Le jeune à l'arrière du scooter tente alors maladroitement de masquer la plaque d'immatriculation avec sa casquette, puis les deux jeunes, tous deux âgés de 17 ans, freinent d'un coup sec et tentent de s'enfuir à pied. Les policiers les poursuivent et les rattrapent peu après.

Le passager dira par la suite avoir fui car le scooter avait été acheté à "un individu qui ne semblait pas honnête". Après vérification, il s'agit effectivement d'un scooter de marque Peugeot Trekker signalé volé le 7 septembre 2016. Les deux mineurs ont été interpellés et placés en garde à vue.

