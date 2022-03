Dragons de Rouen : Dorey re-signe, Bedin arrive

A quelques jours du tirage au sort des poules de la Champion's Hockey League à laquelle participeront les Dragons la saison prochaine, les dirigeants du Rouen Hockey Elite 76 ont annoncé que le défenseur Français de 21 ans, formé au club, évoluera une saison de plus dans son club d'origine.

Celui qui avait partagé sa saison avec le club de Caen grâce à une licence bleue, avait eu l'occasion de jouer entre autre, la série finale en tant que titulaire dans l'alignement de Fabrice Lhenry.

Du coté des arrivées, on note l'arrivée de Joris Bedin. Attaquant Français de 23 ans et formé aux Brûleurs de Loups de grenoble, il évoluait depuis deux saisons à Chamonix et viendra renforcer l'offensive rouennaise.