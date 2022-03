Katy Perry s'achète un couvent catholique et met les nonnes à la porte

Il y a quelques années, Katy Perry avait repéré une propriété magnifique sur les hauteurs de Los Angeles : le couvent des soeurs du Coeur Immaculé de Marie à Los Feliz, sur un terrain de plus de 3,20 hectares. Katy Perry avait fait une offre de 14,5 millions de dollars. Tout semblait se dérouler parfaitement puisqu'il n'y avait plus que 5 soeurs et un prêtre, prêts à partir (ou presque), et que l'archevêque de Los Angeles était d'accord. Prête à faire ses cartons, Katy s'est tout de même retrouvée face à deux obstacles : soeur Catherine et soeur Rita, les rebelles !











Après une recherche google sur la chanteuse, et le visionnage de quelques clips comme ''I Kissed a girl'', ou ''California Girl'', les nonnes ont estimé qu'elle ne pouvaient laisser le domaine à Katy. Une restauratrice s'était donc mise sur le projet de l'acquérir pour 15 millions, et les soeurs ont accepté. Mais le dossier bancaire étant bancal, le juge a invalidé la vente, et a autorisé Katy d'en faire l'acquisition. Les soeurs n'avaient pas dit leur dernier mot : «la partie n'est pas finie», ont-elles déclaré, cités par le Los Angeles Times. Mais l'archidiocèse a décidé de la vente à l'icône pop de 31 ans devrait rapporter quelque 15 millions de dollars.



Un véritable combat judiciaire que vient de remporter Katy Perry qui pourra jouir des 10 pièces du couvent et des deux piscines qui jusqu'à présent profitaient aux nonnes.





Katy Perry - I Kissed A Girl





Katy Perry - California Gurls