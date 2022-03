Paris (AFP). Le nombre de morts sur les routes ne cesse d'augmenter

La tendance est de plus en plus préoccupante: avec 257 morts sur les routes au mois de mars, soit une hausse de 14,2%, l'augmentation du nombre de tués, entamée depuis plus de deux ans, se perpétue et suscite l'inquiétude des associations de sécurité routière.