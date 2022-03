En Normandie, trains et gares se mettent aux couleurs de l'Impressionnisme

Comme l'an passé, la SNCF met en place tout au long du Festival Normandie Impressionnsite, du 16 avril au 26 septembre 2016, un "Train de l'Impressionnisme" entre Paris et la Normandie. Nouveauté 2016, en plus des gares de Vernon-Giverny et de Rouen, son tracé a été prolongé et il desservira également la ville du Havre. Il circulera les samedis et dimanches au départ de la gare de Paris Saint-Lazare.

Les deux premières circulations de ce train habillé aux couleurs de l'Impressionnisme (photo) bénécifient d'animations spéciales. Une heure avant son départ de Paris à 11h04, la compagnie "Impressionne Moi" réalisera dans la gare parisienne des reproduction de tableaux "façon Monnet". La troupe se produira ensuite à bord du train pour accompagner les voyageurs qui se verrons également offrir quelques cadeaux.

Parallèlement, des reproductions d'œuvres exposées dans les musées normands sont visibles tout au long du festival dans les principales gares normandes à Bernay, Caen, Le Havre, Lisieux, Saint-Lô et Rouen.

Des voyages à prix réduits

Pour cette troisième édition du festival, la Région Normandie propose deux formules préférentielle aux porteurs de la carte du festival afin de se déplacer en train à travers la région. (Valeur de la carte qui donne accès à près d'une centaine d'avantages et de réductions : 4€). Plus d'infos sur www.carte-festival-impressionniste.com.

Un Pass 2 jours permet de voyager librement, seul ou en petits groupes de 2 à 5 personnes, respectivement pour 20€ ou 35€ lors des weekends jusqu'au 25 septembre et des vacances d'été (du 6 juillet au 31 août), sur deux jours consécutifs dans toute la Normandie, à bord des trains et autocars TER et des trains Intercités.

Des billets "flashs" seront également régulièrement proposés "à des prix très incitatifs" précise la SNCF Normandie. Les offres seront publiées sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter de la Région Normandie, ainsi que sur le site internet www.normandie-impressionniste.fr.