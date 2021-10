Pavilly-Barentin : une nouvelle gare annoncée

"Pour faire face aux problèmes de ces deux sites (accès difficile et dangereux, pas de parking adapté, proximité de la gare et de la halte, etc) et assurer un service optimum aux quelques 400 000 passagers annuels, il a été acté lors de cette réunion la création d’une nouvelle gare sur une

zone située à mi-chemin entre les deux communes", a expliqué la Région, via un communiqué.

"Les quais et le bâtiment voyageurs seront alors aux normes d’accessibilité pour les Personnes à Mobilités Réduites. Pour favoriser l’inter modalité et la connexion avec le réseau du transport régional, le projet reposera sur une approche intermodale complète tous mode (bus, vélos, piétons, voitures et deux roues)."