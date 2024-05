SNCF. 70 trains en plus par semaine en Normandie dès décembre 2024

Avec ses 106 000 voyageurs quotidiens, la SNCF et la Région Normandie ont annoncé lundi 27 mai le renforcement de l'offre ferroviaire dès la fin de l'année. A compter de décembre 2024, 70 trains supplémentaires par semaine vont être affrétés sur les lignes vers Paris mais aussi sur les lignes intra-Normandie.

Pas de train en plus sur les heures de pointe

"La fréquentation en hausse des trains nous permet d'investir", assure Jean-Baptiste Gastinne, vice-président de la Région en charge des transports. Avec près de 260 millions d'euros de recettes billetterie en 2023, la Région Normandie et la SNCF vont proposer, par exemple, quatre trains supplémentaires par jour sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg (du lundi au jeudi), ou encore un train en plus entre Caen et Alençon chaque dimanche soir. L'idée est de mailler la journée. "On a encore quelques trous de desserte dans la journée, poursuit-il. Ces trains vont s'ajouter sur les heures creuses car, en heures de pointe, on n'est pas capables de mettre plus de trains en service à cause de la saturation entre Mantes-la-Jolie et Paris Saint-Lazare."

Jean-Baptiste Gastinne, chargé des transports à la Région Impossible de lire le son.

Il s'agit donc de renforcer la desserte plutôt que de densifier les heures de pointe. Par exemple, sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre, l'idée pour le voyageur est de se rapprocher d'un départ vers la capitale toutes les heures. Depuis le début de l'année 2024, la fréquentation dans les trains normands a augmenté de 6% par rapport à l'an dernier, à la même période.