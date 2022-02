ETATS UNIS - Une mère et son fils souhaitent se marier et avoir un enfant

Depuis plus de deux ans, les deux amants entretient une relation intime après 30 années séparées l'un de l'autre. Enceinte à 19 ans, Kim s’était résignée à abandonner son enfant, adopté par une famillle américaine une semaine après sa naissance. 30 ans plus tard, Ben est marié dans le Colorado, et entreprend des recherches pour retrouver celle qui l'a mis au monde. Opération réussie, il retrouve sa mère, s'échangent des courriers et des photos... et décident de se rencontrer.





Bilan : c'est le « coup de foudre » et l’amour fait son travail...





Les photos hantent les « rêves érotiques » que fait Kim le soir. « Je me rappelle avoir regardé la photo de cet homme et sentir mon cœur bondir. Ce sentiment était si peu commun que cela m’a fait peur », raconte Kim West. Le couple confie avoir une « vie sexuelle incroyable et époustouflante » Kim et Ben parlent d’une « attraction sexuelle génétique ».



«Nous sommes faits l’un pour l’autre. Je sais que les gens vont trouver ça dégoûtant et vont penser que nous devrions mieux nous contrôler. Mais quand un tel amour vous anime, vous vous battez pour le protéger», a expliqué la mère. «Une chose pareille n’arrive qu’une fois dans une vie et Ben et moi n’allons pas passer à côté.» Des explication qui auront du mal à convaincre les autorités du Michigan, là où le couple s'est installé, puisque l'inceste entre personnes adultes est passible de quinze ans de prison.





Ben finit par quitter sa première épouse pour s’installer avec Kim. En dépit des lois, le couple semble déterminé à se marier et fonder une famille.



L'histoire a été racontée par Kim elle-même au journal britanique The New Day, une histoire qui a fait le tour de la planète. Après avoir entendu beaucoup de balivernes à leur égard, le couple a déclaré qu'il souhaitait, pour vivre heureux, vivre caché.









- La une du journal, le jour de la parution de l'article -