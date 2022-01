Elle se bat pour avoir le droit de garder son alligator chez elle

Mary Thorn en est la propriétaire. Connue en Floride pour soigner des alligators handicapés et à la santé fragile, elle a été appelée il y a 11 ans pour venir en aide à Rambo et 4 autre congénères retrouvés abandonnés bébés dans un aquarium de 40 litres. Malgré tout le mal qu'elle s'est donnée pour les soigner, les 4 alligators qui accompagnaient Rambo sont morts peu de temps après.





Au fil du temps et des soins apportés, Rambo a été sauvé. Ne voulant le remettre en pleine nature, Mary l'a progressivement éduqué chez elle, et ce dernier s'est parfaitement acclimaté à la vie de Mary.





Mary est en possession d'une licence pour détenir de jeunes alligators chez elle de moins de 11 ans, et ne devant pas dépasser une certaine taille, mais Rambo ne rentre plus dans ces critères. Pour obtenir une licence supérieure qui lui permettrait de conserver Rambo près d'elle, Mary doit avoir un terrain beaucoup plus grand, sa maison ne répond pas aux exigences. Mais il lui est impossible de déménager, n'ayant pas l'argent necessaire pour racheter une maison ou du terrain.









La Commission des poissons et de la faune de la Floride exige donc que Rambo soit remis en liberté. N'ayant pas de solution légale pour satisfaire tous les critères, Mary a lancé une pétition et a fait connaitre son histoire.











Elle tient enormement à son compagnon d'écailles. Après l'avoir éduqué (entre autres à ne pas mordre), Rambo s'amuse avec sa propriétaire. Il fait des promenades sur le dos, ou sur une moto et dispose même d'une chambre dans la maison. Il porte aussi des vêtements, mais pour Mary, il s'agit ici de protéger sa peau fragile aux expositions du soleil.





''Nous ne voulons pas voir Rambo retiré de son foyer aimant et placé dans des conditions inconnues - surtout quand on sait qu'il a peur des bruits extérieurs et sutout qu'il est un membre de ma famille," a t-elle dit. ''Ce sera une condamnation à mort pour lui qui n'a jamais vécu à l'état sauvage et il a un caractère très capricieux à coté des autres reptiles. ''











