Erbil (Irak) (AFP). Quatre centres de commandement de l'EI bombardés à Mossoul

"Nous sommes en train d'encercler Mossoul pour préparer la bataille qui sera rude. La meilleure preuve, c'est qu'il y a deux jours les forces de la coalition ont réussi à frapper des centres de commandement sur la ville même de Mossoul avec la participation de l'aviation française", a déclaré M. Le Drian en visite à Irak à des journalistes.

Cette opération, effectuée dans la nuit de samedi à dimanche par dix avions dont quatre chasseurs français, a visé et détruit "quatre centres névralgiques", a-t-il ajouté depuis Erbil (nord), capitale de la région autonome du Kurdistan irakien à 80 km de Mossoul.

Le commandement américain pour la zone Moyen-Orient avait fait état de huit frappes de la coalition sur la région de Mossoul le 9 avril et de quatre autres le lendemain, qui ont visé des unités tactiques et des infrastructures de communication de l'EI.

Lundi, M. Le Drian avait appelé lors d'une visite surprise à Bagdad à accentuer la pression sur l'EI pour lui reprendre en 2016 ses deux places fortes principales, Mossoul et Raqa, capitale autoproclamée du groupe en Syrie.

"On peut dire qu'à la fin de l'année 2016 Mossoul sera tombée. En tout cas c'est ce que j'espère et ce qu'espèrent l'ensemble des responsables politiques que j'ai pu rencontrer ici", a-t-il dit.

"L'objectif d'éradiquer Daech peut-être avant la fin de l'année en Irak est possible. Je ne dis pas que c'est certain, c'est possible", a-t-il ajouté.