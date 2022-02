Periscope, quel interêt de se filmer en direct ?

Mais elle a aussi provoqué de nombreuses situations délicates...



- Serge Aurier, footballeur du PSG a insulté son entraîneur Laurent Blanc dans un live vidéo avec ses fans, ce qui l'a conduit à une lourde sanction de son club.

- Un détenu de Béziers se filme dans sa cellule, alors même que les téléphones sont interdits en prison.

- Une tempête de commentaires peu élogieux, voire injurieux se sont abattus sur le président Hollande lors d'un direct avec le président sur la toile qui a contraint le service de communication de l'Elysée à interrompre la retransmission.

- Deux employés de SFR se font lourdement sanctionner après s'être mis en scène en explosant en direct le téléphone d'un client au sol...





Porte ouverte à toutes les utilisations (frauduleuses, douteuses, injurieuses ou obscènes, sur des sujets sérieux comme les plus absurdes) elle est aussi une avancée majeure de technologie comme l'affirme son inventeur Kayvon Beykpour.





« Le concept de Periscope est tout trouvé : c'est de la "téléportation". » Un concept qui séduit une multitude de jeunes, désireux de communiquer toujours plus, et d'exister toujours plus et partout. Mais diffuser un contenu sans filet est périlleux...





Périscope tente de développer un outil permettant de détecter des images, pour vérifier ce que les utilisateurs diffusent et intervenir en cas d'infractions à sa politique et aux lois (contenus à caractère sexuel, diffusion de contenus dont les droits appartiennent à un autre...). Reste ensuite à chacun de placer le curseur où il est bon de le mettre, et de réfléchir avant de cliquer sur le bouton de diffusion...