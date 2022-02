Seconde édition du Week-end Quasimodo à Argentan du 1er au 3 Avril

La programmation est pleine de surprise réparties sur plusieurs univers :



Ecoutez Reynald FOURNIER, Conseiller Municipal à la mairie d'Argentan.







Week-end Quasimodo à Argentan - Reynald Fournier Impossible de lire le son.

Elle ouvrira dès le vendredi après-midi pour un week-end riche en sensations et en amusements : manèges à sensation, auto-tamponneuses, stands de tir, pêche à la ligne, jeux d’adresse... Sans oublier bien-sûr, les chichis, pommes d’amour et autres gourmandises qui parfumeront les allées.Une nouvelle fois les concessionnaires argentanais et des alentours vous présenteront de nombreuses voitures neuves ou d’occasion. Simple curieux ou grand amateur, il y en aura pour tous les goûts.Un salon du Printemps investira le Hall du Champ de foire le samedi 2 avril de 10h à 22h et le dimanche 3 avril de 10h à 18h. Près de cinquante exposants seront présents pendant tout le week-end (Entrée gratuite).

Côté animation

Une ambiance brulante avec Shay (Boule de feu, trident, lance-flamme...) un véritable show pyrotechnique, et un weekend au son de la musique gipsy grâce au groupe « Gipsy Fusion ».







Renseignements :

Service foires et marchés - 1 rue Fontaine - Argentan

02 33 12 51 03 - marches@argentan.fr