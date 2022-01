Argentan se transforme en ring de danse Hip Hop

L'épreuve qualificative pour les BBoy France 2012 démarrera avec les pré-sélections, en début d’après-midi, pour désigner les 16 meilleurs danseurs.

Dès 15h, ces seize danseurs de hip-hop s’affronteront en 1 contre 1 sous les yeux vigilants et avertis du jury de danseurs professionnels composé de : Soso, Ismaël et Lilkev.

Le vainqueur participera à la finale en novembre prochain et pourra peut-être ensuite intégrer l’équipe de France de hip-hop qui représente la France lors de battles à l’étranger.

Ce titre de BBoy France permet à ces pointures du hip-hop de s’ouvrir des portes et de faire carrière : Yammam, BBoy France 2007, est maintenant danseur pour Madonna ; Crazy-Monkey, BBoy France 2008, est entré dans le Cirque du Soleil et Keyz, BBoy France 2009 et 2010, fait des publicités pour Adidas.

Rendez-vous cet après-midi dès 15h pour la qualification Normandie du BBoy France.

Tarif : 5 € / gratuit pour les - de 12 ans.