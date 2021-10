Sortir dans le Calvados : jeudi 6 novembre

Soirée cabaret, demain, à la Grange aux Dîmes de Ouistreham. C'est un spectacle poétique et musical évoquant la Grande Guerre par des textes et des chansons. Il est complété par des chansons d'époque avec "Mam'Z'elle". Rendez-vous à 20h30, l'entrée est gratuite.



Samedi soir, assistez au spectacle de danse "Rock it all" du danseur et chorégraphe Brahim Zaibat qui n'est autre que l'ancien de danseur de Madonna mais aussi le finaliste de la dernière édition de Danse avec les stars. "Rock it all" c'est 10 danseurs, 17 tableaux, de la musique, de la danse et des effets vidéos à couper le souffle. Rendez-vous samedi à 20h30 au Zénith de Caen. Gagnez vos places sur Tendance Ouest dans Vous êtes ici et la Touche gagnante.



Tout ce week-end, Argentan accueille une nouvelle édition du salon habitat, déco et jardin au Hall des expositions. Un invité de prestige sera présent dimanche. Rendez-vous ce week-end pour le salon et dimanche pour rencontrer Norbert. Un événement Tendance Ouest.